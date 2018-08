Fussball Gregoritsch trifft: FC Augsburg gewinnt Test gegen Newcastle

Mail an die Redaktion Der Torschütze zum 1:0, Augsburgs Michael Gregoritsch. Foto: Peter Steffen/Archiv

Newcastle.Michael Gregoritsch hat den FC Augsburg zu einem Testspielsieg gegen Newcastle United geschossen. Nach einer Flanke von Philipp Max erzielte der österreichische Offensivspieler in der 61. Minute das entscheidende Tor zum 1:0 (0:0). Auch ohne angeschlagene Stammspieler wie Alfred Finnbogason oder Martin Hinteregger bestanden die Augsburger am Samstag den Härtetest beim englischen Fußball-Erstligisten von Trainer Rafael Benitez. Takashi Usami fehlte beim FCA. Der Verein verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2021 und lieh den japanischen Mittelfeldspieler gleich erneut an Fortuna Düsseldorf aus.