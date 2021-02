Anzeige

Pandemie Grenze: Ärger um falsche Corona-Tests Die Oberpfälzer Polizei warnt Grenzgänger: Wer beim Corona-Test trickst, macht sich strafbar und riskiert hohe Strafen.

Merken

Mail an die Redaktion Bei der Einreise aus Tschechien ist auch ein negativer Corona-Test Pflicht. Er darf natürlich nicht gefälscht sein. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Die Oberpfälzer Polizei warnt davor, bei der Einreise aus Virus-Mutations-Gebieten bei den Corona-Testbescheinigungen zu tricksen. Wer gefälschte Bestätigungen vorlege, mache sich strafbar und riskiere eine hohe Geldstrafe. In den vergangenen Tagen hatte man an der tschechischen Grenze einige Fälle aufgedeckt. Die Polizei spricht von einer Zahl im niedrigen, zweistelligen Bereich.

Zur Rechtslage: Seit Start der Grenzkontrollen am 14. Februar ist bei der Einreise aus Tschechien und Tirol neben der digitalen Einreiseanmeldung auch ein negatives Corona-Testergebnis vorgeschrieben, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Maßnahme diene dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung, erinnert das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Der Großteil der Einreisenden verhalte sich zwar korrekt. Doch das gelte nicht für alle. So rollte am vergangenen Samstag am Grenzübergang Waidhaus ein Auto mit vier Passagieren im Alter von 18 bis 36 Jahren vor, die alle einen gefälschten negativen Corona-Test vorzeigten. Wie in allen anderen Fällen wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet hat. Bei Beschuldigten ohne festen Wohnsitz in Deutschland können Sicherheitsleistungen in bis zu vierstelliger Höhe erhoben werden, betont die Polizei. Als Motiv der Testfälscher vermuten die Beamten, dass sich die Betreffenden die Kosten für den Corona-Test sparen wollten - oder einfach auch nur die Wartezeit an den Teststationen.