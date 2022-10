Einsatz bei Pleystein Grenzpolizei bei Kontrollen erfolgreich: Eingepferchte Pferde gefunden

Merken

Mail an die Redaktion Drei Männer haben acht Pferde auf viel zu engem Raum transportiert. Foto: Grenzpolizei Waidhaus

Waidhaus, Markt.Wie die Grenzpolizei Waidhaus meldet, wurden die Beamten der Polizei und des Zolls bei einer Großkontrolle am Mittwoch etliche Male fündig. Unter anderem mussten sie feststellen, dass drei Männer viel zu viele Pferde in ein Gespann gepfercht hatten.

Demnach fand die Großkontrolle zwischen 11 und 15 Uhr auf einem Parkplatz an der A6 statt. Zahlreiche Polizisten und Zöllner kontrollierten 800 Personen in über 250 Fahrzeugen. Unter Einsatz moderner Fahndungshilfsmittel stellten sie dabei eine Vielzahl an Verstößen fest.







Besonders Aufsehen erregend war der Transport von acht Pferden, die von Bulgarien nach Belgien gebracht werden sollten. Dafür drängten drei Männer die Tiere auf kleinstem Raum zusammen. Nachdem das Veterinäramt die Situation begutachte hatte, wurden die Pferde vorübergehend auf einem Pferdehof in der näheren Umgebung untergebracht. Neben dem falschen Transport ist außerdem unklar, ob die Papiere der Pferde überhaupt echt sind.

Auch Drogen und Waffen gefunden

Ebenfalls in die Falle ging den Polizisten ein Schleuser. Ein Mann in einem tschechische Taxi hatte sieben Syrer an Bord, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. In anderen Fahrzeugen fanden die Beamten Waffen und Drogen. Auch einen Haftbefehl konnten die Polizisten vollstrecken.

− els