Kriminalität Grenzpolizei erwischt zwei verurteilte Straftäter Gleich zwei verurteilte Straftäter hat die Grenzpolizei im oberbayerischen Schwarzbach bei Kontrollen erwischt.

Mail an die Redaktion Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Schwarzbach.Ein mehrfach vorbestrafter 28-Jähriger wurde in der Nacht auf Mittwoch aufgegriffen und nach Angaben der Polizei am Morgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein 29-Jähriger wurde kurz nach Mitternacht bei der Kontrolle eines Reisebusses gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde die drohende Gefängnisstrafe wegen der offenen Justizschulden durch die finanzielle Hilfe eines Bekannten verhindert.