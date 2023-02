Drogenschmuggel Grenzpolizisten erwischen Mann mit drei Kilo Marihuana

Bei einer Grenzkontrolle auf der Autobahn 8 hat die Bundespolizei drei Kilo Marihuana im Gepäck eines Reisenden gefunden. Der 28-jährige Mann war an Bord eines Reisebusses am Walserberg in Österreich nahe Bad Reichenhall, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Überprüfung der Passagiere am Donnerstag sei er den Beamten aufgefallen, weil er von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht worden sei. Sie baten ihn, samt Gepäck aus dem Bus auszusteigen.

