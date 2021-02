Anzeige

Corona Grenzverkehr: Das ist Familien erlaubt Corona setzt Treffen enge Rahmen. Doch Angehörige in Tschechien und Österreich sind in der Pandemie nicht unerreichbar.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Corona-Pandemie schränkt Familienbesuche in Österreich und Tschechien ein. Doch es gibt Optionen, sich trotzdem zu begegnen. Foto: Tobias C. Köhler/dpa

Regensburg.Covid 19 hat grenzüberschreitende Familienkontakte stark dezimiert. Hans Georg Schmid (80) und seine Frau Hermine (72) überbrücken die Distanz zu ihrem Enkel und den beiden Enkeltöchtern in Tschechien seit knapp einem Jahr fast ausschließlich mit Videokonferenzen. Nur im November waren die Kinder für ein paar Tage zu Besuch in Sinzing (Lkr. Regensburg). Durchhalten ist angesagt. „An dem Tag, an dem wir geimpft sind, läuft das Leben wieder rund“, sagt die Großmutter. Seit Ausbruch der Pandemie bestimmt das Virus viele Familienleben.

########### ### ######## ### ##################### ######## #### ### ########### ##### ####### ######## ##### #######, #### ############## ## ###### ########## #######. „### ##### ## ########, ### ######## ####### ########## ## ######“, #### ################### ##########. ### ################### ## ######### ### #### ####### ######## ########, #### #### ##### ## ####. ### ###-######### ######## ### ### ######## ### ##### ## ############## ## ###.### ########## ###### ###### #####. „### ##### #### ###### ### ### ######### ### ######## ################ #####-######### ##### #############.“