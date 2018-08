Fussball Greuther Fürth heiß auf Dortmund: Warten mit großer Spannung Nach dem positiven Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ist bei der SpVgg Greuther Fürth die Vorfreude auf das Pokalduell mit Favorit Borussia Dortmund riesig. „Wir warten mit großer Spannung auf das Spiel“, sagte Trainer Damir Buric am Freitag.

Merken

Mail an die Redaktion Bayern: Damir Buric, Trainer der SpVgg Greuther Fürth. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Fürth.Er fordert von seiner Mannschaft, am Montagabend (20.45 Uhr) „an die Grenze zu gehen“. Die Franken setzen als Außenseiter auf den Heimvorteil. Der Ronhof in Fürth ist mit 15 500 Zuschauern ausverkauft. Fraglich ist bei den Gastgebern der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Marco Caligiuri in der Abwehr.