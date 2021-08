Anzeige

Fussball Greuther Fürth „in Gesprächen“ mit Hamburger Dudziak Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth steht vor der Verpflichtung von Jeremy Dudziak vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.

Mail an die Redaktion Jeremy Dudziak spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Fürth.Es seien noch „einige Dinge“ zu klären, sagte Fürths Sportchef Rachid Azzouzi am Sonntag dem TV-Sender Sky über den im Mittelfeld und als Außenverteidiger einsetzbaren 25-Jährigen. „Es ist schon so, dass wir in Gesprächen sind mit dem Spieler und dem HSV. Aber wenn das klappt, kann es sein, dass er uns in den nächsten Tagen verstärken wird.“

Die Franken sind nach der Bundesligarückkehr auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Der „Bild“ zufolge ist eine Ablöse von 700.000 bis 800.000 Euro für Dudziak im Gespräch, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

