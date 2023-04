Fußball Greuther Fürth vergrößert Regensburgs Abstiegssorgen Die SpVgg Greuther Fürth hat den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Abstiegssorgen des SSV Jahn Regensburg massiv vergrößert. Im bayerischen Duell der 2. Fußball-Bundesliga siegten die Franken am Freitagabend 2:1 (0:0) und bauten ihren Vorsprung auf den Jahn auf neun Punkte aus. Prince Owusu (48. Minute) hatte die Gäste vor 12.570 Zuschauern in Führung gebracht, Julian Green (66.) mit einem verwandelten Hand-Elfmeter und Dickson Abiama (77.) drehten die Partie.

Mail an die Redaktion Die Fürther Lukas Petkov (r) und Armindo Sieb (l) kämpfen mit dem Regensburger Scott Kennedy um den Ball. Foto: Daniel Karmann/Daniel Karmann/dpa

Fürth.Die Spielvereinigung fand ohne ihren gelb-gesperrten Top-Torschützen Branimir Hrgota zunächst wenig Lücken in der Regensburger Defensive. Die Oberpfälzer waren das bessere Team und kombinierten sich immer wieder in den Fürther Strafraum. Dass nach 45 Minuten immer noch kein Tor gefallen war, lag an der Regensburger Abschlussschwäche und an Fürths starkem Torwart Andreas Linde.

Ihre Führung hatten die Regensburger nach Wiederanpfiff Gideon Jung zu verdanken. Der Fürther Abwehrspieler schlug über den Ball, sodass Owusu nur noch einschieben musste. Mit der Einwechslung von Abiama erarbeiteten sich die Franken dann immer mehr Möglichkeiten. Der Ausgleich durch Green und Abiamas sehenswerter Schlenzer zum 2:1 waren verdient. In der Schlussphase drehte der Jahn nochmal auf, doch Linde hielt die Führung fest.