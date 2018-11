Fussball Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Sebastian Ernst

Der Fürther Sebastian Ernst steht nach dem Abpfiff auf dem Rasen. Das Spiel endete 1:1.

Fürth.Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Sebastian Ernst vorzeitig um eine weitere Saison bis zum Sommer 2021 verlängert. Dies teilte der Fußball-Zweitligist aus Franken am Donnerstag mit. „Sebastian hat eine tolle Entwicklung bei uns genommen und sieht diese auch noch nicht am Ende. Er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und deshalb sind wir froh, dass wir den Vertrag verlängern konnten“, erklärte Geschäftsführer Rachid Azzouzi am Donnerstag. Ernst war im Sommer 2017 von den Würzburger Kickers nach Fürth gewechselt. Der 23-Jährige ist Stammspieler.