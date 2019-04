Fussball Greuther Fürth verspielt doppelte Führung: 2:3 in Bochum Die SpVgg Greuther Fürth hat trotz zweimaliger Führung beim VfL Bochum verloren.

Mail an die Redaktion Bochums Görkem Saglam (l) und Paul Seguin von Fürth kämpfen um den Ball. Foto: Guido Kirchner

Bochum.Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kassierte am Sonntag in der 2. Bundesliga beim 2:3 (2:1) gegen den Ruhrpottverein nach vier ungeschlagenen Partien wieder eine Niederlage. Lukas Hinterseer schoss die Franken mit drei Treffern (13., 53., 90.+1) vor 17 344 Zuschauern im Alleingang ab. Sebastian Ernst (6.) in seinem 50. Zweitligaspiel für Fürth und Paul Seguin (36.) hatten die Gäste jeweils in Führung geschossen.

Leitls Team verspielte wertvolle Punkte auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt. Die Fürther haben aber beruhigende zehn Zähler Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg auf Relegationsplatz 16.