Brände Griesner Alm im Wilden Kaiser komplett abgebrannt Die unter Ausflüglern und Bergbegeisterten bekannte Griesner Alm im Wilden Kaiser ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Kirchdorf in Tirol.Das Alpengasthaus im Tiroler Kaiserbachtal bei Kirchdorf wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Raub der Flammen. Das dreistöckige Haus sowie das danebenstehende Almgebäude brannten komplett nieder, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unklar. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, als er gegen 5.30 Uhr auf dem Weg in die Arbeit war. Das Feuer dürfte aber bereits einige Zeit früher ausgebrochen sein.

