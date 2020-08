Anzeige

Notfälle Grill mit Ethanol angezündet: Frau erleidet Verbrennungen Mit Ethanol hat ein 37-Jähriger in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) versucht, einen Grill anzuzünden, und dabei eine in der Nähe stehende Frau verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Rammingen.Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing der Pullover der 32-Jährigen Feuer. Zwar wurde der Brand am Sonntagabend schnell gelöscht, dennoch erlitt die Frau Verbrennungen zweiten Grades. Erst nach einiger Zeit wurde der Rettungsdienst gerufen. Die 32-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, später in eine Unfallklinik. Gegen den 37-Jährigen, der den Grill anzündete, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.