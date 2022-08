Mühldorf am Inn Grillhähnchenwagen brennt auf Autobahn Ein Grillhähnchenwagen ist auf der Autobahn A94 bei Mühldorf am Inn in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug war am Donnerstag in die Mittelleitplanke gefahren, auf die Seite gefallen und brannte lichterloh. Die Ursache des Unfalls war ein defekter Reifen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mühldorf am Inn.Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. Weil die Küche des Imbisswagens mit Gas betrieben wurde, waren die Löscharbeiten schwierig. Die Autobahn war in Richtung Passau stundenlang gesperrt. Der Schaden am Wagen beträgt rund 10.000 Euro.