Neuburg-Schrobenhausen Grillkohle auf dem Kompost sorgt für Brand

Ein Mann hat im oberbayerischen Königsmoos (Landkreis Neuburg an der Donau) Grillkohle auf dem Kompost im eigenen Garten entsorgt - und damit einen Brand verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing der Kompost des 55-Jährigen am späten Samstagabend Feuer.

dpa