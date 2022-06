Anzeige

Alte Handwerkstechniken Grillkohle mit Geschichte: Freilandmuseum erinnert an Zeit, in der die Oberpfalz das Ruhrgebiet des Mittelalters war.

von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Mit vereinten Kräften wurde die Kohle aus dem Meiler jetzt abgetragen. Als traditionell produzierte Grillkohle kommt sie nun im Museumsshop in den Verkauf. Foto: Tobias Hammerl

Schwandorf.Im Freilandmuseum Oberpfalz in Neusath-Perschen (Lkr.Schwandorf) ist jetzt wieder Holzkohle aus dem eigenen Meiler im Verkauf – natürlich ganz traditionell produziert, mit Holz aus dem Museumswald.

„Bis zur Industrialisierung stützte sich die Energieversorgung in der Oberpfalz auf Holzkohle und Wasserkraft“, sagt Museumsleiter Tobias Hammerl. Die Region galt damals als Ruhrgebiet des Mittelalters. Für die Glas- und Eisenindustrie war Holzkohle unverzichtbar. An diesen Teil der Geschichte will das Museum erinnern. Das Köhlerhandwerk habe damals etwas fast Mystisches gehabt, was sich auch in alten Märchen widerspiegle, sagt Hammerl.

Seit 20 Jahren wird alle zwei Jahre im Freilandmuseum ein neuer Kohlenmeiler errichtet und angeschürt. Wenn er einmal schwelt, muss er drei Wochen lang rund um die Uhr sorgsam überwacht werden. Solange dauert es, bis Holz via Karbonisierung zu Kohle geworden ist. Die Produktion 2022 ist im Museumsshop im Angebot, in handlichen Drei-Kilo-Paketen.

Hammerl berichtet, dass der Geschichtspark Bärnau-Tachov dieses Mal eine Abordnung schickte, um die Kunst des Köhlerns zu lernen und bald selbst zu praktizieren. Die Kohlenhütte findet sich im „Mühlental“, eines von fünf Themenarealen auf dem 30 Hektar großen Gelände. Der Bezirk Oberpfalz unterhält das Museum. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.