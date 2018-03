Medizin Grippe: Die Betten werden knapp Die Krankenhäuser Roding und Burglengenfeld können bereits keine Patienten mehr aufnehmen. Das BRK schlägt Alarm.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Die Betten in den Krankenhäusern werden knapp. Noch ist die Situation in der Oberpfalz aber gut zu bewältigen. Foto: Armin Weigel/ dpa

Regensburg.Die Zahl der Grippekranken steigt immer weiter an. Nun schlägt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Alarm. „Diese Situation ist im Moment untragbar für das Hilfeleistungssystem in Bayern“, so Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk in einer Pressemitteilung. Die Krankenhäuser seien an ihren Kapazitätsgrenzen, am Wochenende hätten sich die ersten Kliniken mit ihren Notaufnahmen aufgrund fehlender Bettenkapazitäten aus den integrierten Rettungsleitstellen abmelden müssen.

„Wir fordern deshalb eindringlich, die Notaufnahme nur dann aufzusuchen und den Rettungsdienst nur dann zu alarmieren, wenn dies auch wirklich unabwendbar ist“ BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk



Gestern teilte die Rettungsleitstelle Regensburg auf Nachfrage mit, dass auch die Krankenhäuser Roding und Burglengenfeld nicht mehr aufnahmefähig seien. Schwerer erkrankte Patienten müssen deshalb in entfernter gelegene Kliniken gebracht werden. „Wir fordern deshalb eindringlich, die Notaufnahme nur dann aufzusuchen und den Rettungsdienst nur dann zu alarmieren, wenn dies auch wirklich unabwendbar ist“, appelliert Stärk.

Appell an die Patienten

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Regensburger Kliniken Barmherzige Brüder, St. Hedwig, das Universitätsklinikum und das Caritas Krankenhaus St. Josef die Öffentlichkeit gebeten, mit einer Grippeerkrankung nicht in die Notaufnahme zu gehen, sondern sich besser zu Hause auszukurieren und bei einer Verschlechterung den Hausarzt aufzusuchen. Hintergrund des Appells: Mit mehr als 200 stationären Fällen hat die Zahl der Grippepatienten in den Krankenhäusern einen Höchststand erreicht. Allein in der Oberpfalz wurden in der letzten Februarwoche 868 Influenza-Fälle gemeldet, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Auch Oberbayern und Niederbayern sind stark betroffen – und die Tendenz geht weiter nach oben. Bereits jetzt sind es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über 2000 Grippekranke mehr in Bayern.

Die Regensburger Kliniken konnten den Ansturm bislang bewältigen. „Als Maximalversorger können wir uns nicht aus dem integrierten Rettungsleitsystem abmelden, obwohl wir bereits eine sehr hohe Auslastung erreicht haben“, heißt es aus dem Uniklinikum Regensburg. Pressesprecherin Isolde Schäfer spricht von einer Reihe von Patienten, die inzwischen mit schwere Grippeverläufen an das Klinikum verlegt worden seien.

Engpässe durch isolierte Kranke

Auch im Caritas-Krankenhaus mussten mehrere Grippepatienten isoliert werden, was zu zusätzlichen Engpässen führt. Ein Aufnahmestopp sei aber bislang noch nicht notwendig, so Sprecherin Eva Gerstenberger. Dass sich die Situation bald entspannen könnte, sieht der Chefarzt in der Notaufnahme der Barmherzigen Brüder, Dr. Felix Rockmann, noch nicht. Bislang sei man aber noch in der Lage, alle Patienten aufzunehmen.

