Medizin Grippe und Corona: Fallzahlen in Bayern Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Italien bereitet sich Bayern auf neue Fälle vor. Einstweilen grassiert die Grippe.

von Christine Strasser

Mail an die Redaktion In Bayern rollt derzeit eine Grippe-Welle. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Regensburg.Das Coronavirus ist in aller Munde, wohl aus gutem Grund. Weniger Beachtung hingegen findet die Grippewelle, die gerade in Bayern umgeht. Allein in der vergangenen Meldewoche zählte das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) 4155 neue Inflenza-Fälle im Freistaat.

