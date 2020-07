Anzeige

Gesundheit Grippeimpfung bald in der Apotheke? Die Oberpfalz soll Modellregion werden: Das Ziel ist, dass ab Herbst Impfungen gegen Influenza in der Apotheke möglich sind.

Von Dagmar Unrecht

Die Bundesregierung will erreichen, dass sich mehr Deutsche gegen Grippe impfen lassen.

Regensburg.Die AOK Bayern und der Bayerische Apothekenverband planen, Grippeimpfungen ab der kommenden Saison auch in Apotheken anzubieten. Die Oberpfalz soll dafür Modellregion, bestätigte Josef Kammermeier, Vizepräsident des Bayerischen Apothekerverbandes am Mittwoch. Derzeit würden dazu Gespräche laufen, um die genauen Modalitäten zu klären. Die Verhandlungen stünden kurz vor einem Abschluss.

„Es gibt genug Patienten, die den Weg zum Arzt nicht finden“, so Kammermeier weiter. Das Angebot sei als Ergänzung zur Grippeimpfung beim Arzt gedacht, nicht als Ersatz. Angesichts der Corona-Pandemie sei eine Grippeimpfung in diesem Jahr besonders wichtig, findet der Apotheker aus Regensburg.

Influenza kann tödlich sein

Die Bundesregierung hat für das Impfen in der Apotheke vor Kurzem die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die eine Modellregion erst möglich machen. Eine Influenza kann tödlich verlaufen, zum Teil starben in der Vergangenheit mehr als 20 000 Menschen in Deutschland an den Folgen einer Virus-Grippe. Das Angebot der Apotheken soll niederschwellig sein und so mehr Bürger zu einer Grippe-Impfung animieren. Von Ärzteseite hatte es zunächst Vorbehalte gegen die Pläne gegeben.

Das Modellprojekt wird laut Kammermeier wissenschaftlich begleitet. Einen Vorreiter gibt es in Nordrhein-Westfalen, wo bereits in einer Modellregion das Impfen in der Apotheke praktiziert wird. Auch in anderen Ländern dürfen Apotheker entsprechende Spritzen setzen - zum Beispiel in der Schweiz, Frankreich sowie England.