Oberpfalz Größerer Polizeieinsatz nach Überfall auf Geldtransporter

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in der Oberpfalz sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach zwei Verdächtigen. Die mutmaßlichen Täter hätten am Montag in Cham einen größeren Bargeldbetrag erbeutet, teilte die Polizei mit. Bei der Suche nach den beiden Flüchtigen seien unter anderem ein Hubschrauber und mehrere Diensthunde im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war der Geldtransporter am Morgen an einem Supermarkt überfallen worden. Angaben zu möglichen Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Die Kripo Regensburg ermittelt.

dpa