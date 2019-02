Sicherheitspolitik Größte Sicherheitskonferenz aller Zeiten München ist am Wochenende Treffpunkt der Weltpolitik: Erwartet werden 35 Staats- und Regierungschefs.

Mail an die Redaktion Kanzlerin Angela Merkel zählt zu den prominenten Gästen der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, spricht von der vielleicht wichtigsten Sicherheitskonferenz in der Geschichte. Foto: dpa

München.Trotz einiger Absagen rechnen die Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz damit, dass das diesjährige Expertentreffen das „wichtigste und größte“ seit der Gründung vor mehr als 50 Jahren wird. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger begründete das am Montag bei einer Auftakt-Pressekonferenz in Berlin unter anderem damit, dass die Delegationen aus den USA und China so groß und prominent besetzt seien wie noch nie. Ischinger erwartet vom 15. bis 17. Februar insgesamt 600 Experten für Sicherheitspolitik in München, darunter 35 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister.

Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben allerdings zwei der prominentesten Gäste bei der Sicherheitskonferenz abgesagt. Macron sollte eigentlich zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auftreten und über die Rolle Europas in der Welt sprechen. Netanjahu nimmt zwar kurz vor der Konferenz an einem als Anti-Iran-Konferenz kritisierten Nahost-Treffen in Warschau teil, verzichtet aber auf eine Weiterreise nach München.

Ivanka Trump hat sich angesagt

Neben Merkel wird nun wohl der US-Vizepräsident Mike Pence der prominenteste Redner in München. Er wird wie schon vor zwei Jahren den außenpolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump darlegen. Daneben sind unter anderen der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dabei, so wie auch Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner.

