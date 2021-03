Anzeige

Parteien Grötsch fordert Covid-19-Milliardenpaket Der Oberpfälzer SPD-Mann plädiert für starke Hilfen in der Zeit nach Corona. Es ist auch Versprechen an die eigene Partei.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Uli Grötsch tritt als Kandidat für den bayerischen SPD-Vorsitz an. Er möchte sich Ramona Greiner als Generalsekretärin an die Seite holen. Foto: Susie Knoll//dpa/SPD Bayern

München.SPD-Generalsekretär Uli Grötsch fordert vom Freistaat für die Nach-Covid-Zeit ein 30 Milliarden Euro schweres Aufbauprogramm. Bei einer digitalen Pressekonferenz am Montag legte der Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete seine Prioritätenliste vor. Das Paket soll für einen Push bei Bildung, Pflege, Digitalisierung und Kultur sorgen und die Kaufkraft der Bürger erhöhen. Grötsch, der beim Landesparteitag am 24. April als SPD-Vorsitzender kandidiert, umriss damit gleichzeitig, was er als Parteichef vorantreiben würde.

