Parteien GroKo: Auch Skeptiker akzeptieren Votum Der Entscheid der SPD ebnet auch den Weg zum Regierungswechsel in Bayern. Horst Seehofer erklärt sich am Montag.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch zählte zu den großen GroKo-Skeptikern, akzeptiert aber das Votum und blickt nach vorn. Foto: dpa

München.Das 66-Prozent-Ergebnis für eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin hat in Ostbayern Zustimmung, aber auch teilweise Enttäuschung ausgelöst. Der bayerische SPD-Generalsekretär und Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, der zu den GroKo-Skeptikern gezählt hatte, blickt jetzt nach vorne. Er respektiere das Votum. Die SPD müsse nun die guten Inhalte im Koalitionsvertrag umsetzen, „damit das Leben der Menschen in Deutschland verbessert wird“.

„Ich hatte gemeint, dass es knapper ausgeht.“ Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler



Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler, der trotz Vorbehalten für eine GroKo gestimmt hatte, zeigte sich überrascht vom unerwartet deutlichen Resultat. „Ich hatte gemeint, dass es knapper ausgeht und vielleicht 55 Prozent dafür stimmen.“ Er begrüßte das Votum seiner Partei. „Gut, dass jetzt die Entscheidung da ist und die monatelange Hängepartei vorbei ist.“ Er rechne damit, dass nun Frieden in die Partei einkehre. „Aber nicht sofort. Es müssen auch ein paar Enttäuschungen verarbeitet werden.“

Rückenwind für Landtagswahl

Die Landshuter SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Müller, am Wochenende frisch zur niederbayerischen Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt, begrüßte das Votum. Die SPD-Minister im Bundeskabinett würden nun rasch die ersten positiven Entscheidungen treffen. „Das kann uns nur Rückenwind geben.“ Ihre Partei habe zudem in punkto Mitgliederbeteiligung bundesweit Maßstäbe gesetzt. Zu den Enttäuschten zählte am Sonntag die stellvertretende Oberpfälzer Juso-Vorsitzende Carolin Wagner. Sie habe das Ja zur GroKo allerdings erwartet und fast auf den Prozentpunkt genau vorhergesagt. Nun prognostiziert sie, dass es der SPD schwer fallen wird, in den nächsten Jahren das eigene Profil zu schärfen. Sie respektiere aber das Votum der GroKo-Befürworter.

Wagner pocht jedoch darauf, dass der Erneuerungsprozess in der SPD fortgesetzt wird. Ziel müsse es sein, „dass mehr Geld bei den kleineren Leuten ankommt und dass von Oben nach Unten umverteilt wird“. In diesem Punkt hat sie in der SPD viele Mitstreiter. „Es kann jetzt niemand zur Tagesordnung übergeben“, sagte Schindler. Die Partei müsse sich emanzipieren und trotz GroKo nicht als „Fanclub der Regierung“ verstehen. Die SPD müsse bei der Digitalisierung der Arbeitswelt und einer gerechteren Steuerpolitik eine Vordenkerrolle einnehmen.“ Grötsch treibt die Erneuerung ebenfalls voran. „Strukturell und inhaltlich – auf allen Ebenen“, sagt er.

Weichenstellung in CSU

In der CSU war die GroKo-Entscheidung ebenfalls mit Spannung erwartet worden. „Es gibt jetzt alle Chancen für die weitere Erneuerung Deutschlands und einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land“, sagte der CSU-Chef und noch amtierende Ministerpräsident Horst Seehofer. „Ein relativ deutliches Ergebnis“, lautete der Kommentar des Oberpfälzer CSU-Chefs und bayerischen Finanzstaatssekretärs Albert Füracker. „Wir wollten eine stabile Bundesregierung. Das ist jetzt die Grundlage dafür.“ Der Oberpfälzer JU-Chef Christian Doleschal traut dem künftigen Koalitionspartner SPD nicht so ganz. „Wir werden wachsam bleiben, dass die Interessen der jungen Generation nicht zu kurz kommen – insbesondere den SPD Finanzminister haben wir genau im Blick“

Die GroKo-Entscheidung wird nun auch rasch Klarheit bringen, wie sich der bevorstehende Regierungswechsel in Bayern vollzieht. Bei der CSU-Vorstandssitzung am Montag will Seehofer erste Einzelheiten seines Rücktritts erläutern – er wird in der neuen GroKo das Amt des Bundesinnenministers mit erweiterten Aufgabenbereich übernehmen. Nach Artikel 44 der Bayerischen Verfassung kann Seehofer jederzeit von seinem Amt zurücktreten. Dieser Schritt würde zeitgleich die Auflösung seines gesamten Kabinetts bedeuten, dass dann nur noch kommisarisch tätig ist.

Seehofer hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass er am Dienstag den Rücktrittsbrief an Landtagspräsidentin Barbara Stamm schreiben wird. Offen ließ er, welchen Termin er in dem Schreiben nennt. Er werde aber ein paar Tage brauchen, um die Dinge in der Staatskanzlei zu regeln und sich von wichtigen Vertretern etwa der Wirtschaft oder der Polizei, aber auch von Mitarbeitern zu verabschieden. Der Wechsel müsse mit Anstand vollzogen werden, zügelte er den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder und die Landtagsfraktion. „Saigon ist nicht mein Vorbild, wo die Amerikaner von den Dächern abgeflogen sind“, sagte Seehofer in Anspielung auf den fluchtartigen Rückzug der USA im Vietnamkrieg.

„Saigon ist nicht mein Vorbild, wo die Amerikaner von den Dächern abgeflogen sind.“ Horst Seehofer zum Termin seines Rücktritts



Seehofers zeitlicher Spielraum hat allerdings ein Limit. Sein Rücktritt muss vor dem Wechsel ins Bundeskabinett erfolgen. In Berlin kursiert, dass Kanzlerin Angela Merkel Merkel ihr Kabinett am 14. März ernennen könnte. Sobald dieser Termin fix ist, wird in Bayern die Neuwahl Söders durch den Landtag und die Ernennung und Vereidigung seines neuen Kabinetts festgelegt. Es soll an zwei getrennten Tagen passieren. Reguläre Sitzungen wären am 14. und 22. März. Zuletzt war aber davon die Rede, dass es bei Sondersitzungen vollzogen werden soll. Zu Terminen gibt es bisher nur Spekulationen für den Zeitraum zwischen 12. und 23. März. Sicher ist nur, dass man nicht mit Merkels Kabinettsbildung kollidieren will, um die öffentliche Aufmerksamkeit nicht teilen zu müssen.

Spekulationen um Söder-Kabinett

Keinerlei konkrete Hinweise gibt es, wie Söders neues Kabinett ausschaut. Es wird jedoch viel spekuliert. Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker, bisher Finanzstaatssekretär, wird als Finanzminister, Landwirtschaftsminister oder Staatskanzleichef gehandelt. Die Oberpfälzer CSU-Frau Emilia Müller, bisher Sozialministerin, könnte nicht mehr berufen werden, da sie im Herbst ohnehin nicht ein weiteres Mal für den Landtag kandidiert. Das hatte sie kürzlich via Mittelbayerische Zeitung angekündigt.

