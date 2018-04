Ehrung „Großartiger Botschafter der Oberpfalz“ Im Beisein des 93-jährigen Vaters wurde Hans Wax als stellvertretender Bezirksheimatpfleger verabschiedet.

Von Michael Scheiner

Mail an die Redaktion Hans Wax (l.) neben seinem Vater Johann und Tochter Luise Foto: Scheiner

Regensburg. „Er ist immer ein großartiger kultureller Botschafter für die Oberpfalz gewesen“, schloss Bezirkstagspräsident Franz Löffler seine Rede zum Abschied von Hans Wax. Dabei wurde spürbar, dass mehr als die übliche Floskel dahinter stand. „Dafür gebührt ihm“, wandte sich Löffler noch einmal an das geladene Publikum im Festsaal des Bezirks, „gehöriger Respekt und Dank.“ Im warmen Beifall der Vertreter von Trachten- und Volksmusikvereinen, von Freunden und Kollegen aus der Verwaltung, Verbandsvertretern und Bezirksräten, erhob sich der gewürdigte Volkskundler und Musiker und trat selbst ans Rednerpult.

Er sei in den fast drei Jahrzehnten als stellvertretender Bezirksheimatpfleger des Öfteren gefragt worden: „Was macht denn so ein Bezirksheimatpfleger eigentlich?“ Bei dieser Selbstbefragung zeigte Wax, der Ende März seinen aktiven Dienst beendet hat, sein typisch verschmitztes Lächeln, bei dem man nie genau weiß, kommt jetzt gleich eine zuspitzende Pointe oder ist er nur vergnügt. Da er aber selbst ironi-che Nadelstiche immer mit einem sympathischen Lachen vorgebracht hat, ist er „zu einem der bekanntesten Gesichter des Bezirks Oberpfalz geworden“, wie Löffler hervorhob. Meist habe er dann, fuhr Wax fort, erzählt was er in den letzten 14 Tagen gemacht habe und was im kommenden Monat anstünde.

Kindersingen und Trachtenförderung

Da hatte Löffler schon eine Aufzählung der Wax’schen Betriebsamkeit geliefert. Beim beliebten Kindersingen, das er noch in der Weinschenkvilla begonnen habe, habe er über 6000 Kinder erreicht. In Uni-Seminaren und bei Schulbesuchen „vermittelte er das Thema Volksmusik in der Schule an Schüler und künftige Lehrer“. Zu seinen Aufgaben habe auch „der große Bereich der Trachtenförderung und -beratung“ gehört. „Kein Trachtennähkurs“ sei zu Ende gegangen, „ohne dass er die Ergebnisse in Augenschein“ genommen habe und mit den Teilnehmerinnen am Ende musizierte. Aber auch „ganz alltägliche Verwaltungsarbeit am Schreibtisch“, habe ihm ebenfalls gelegen. Wenn er etwas im Bezirkstag „vorgetragen hat, hat es nie etwas daran auszusetzen gegeben“, sagte Löffler Ein „besonderes Herzensanliegen“ seien ihm die jährlichen Musikkurse des Bezirks in Waldmünchen gewesen, die Hans Wax 28 mal geleitet habe. Dafür würde er regelrecht „verehrt, nicht nur von den Teilnehmern, sondern von der ganzen Stadt“.

Beim Festakt griffen andere für „ihren“ Wax Hans zu typischen Volksmusikinstrumenten, Sackpfeife, Harfe, Geigen, Gitarre und Drehleier, und boten dem Scheidenden Ständchen mit umgedichteten Volksliedern und Tanzmusik. Wie auf Kommando sprang dieser auf, griff sich seine Tochter Luise, die zusammen mit dem 93-jährigen Vater von Wax als Ehrengäste an der Abschiedsfeier teilnahmen, und legte ein Tänzchen hin.

„Die Operpfalz hart erarbeitet“

An seine Anfangszeit in der Kultur- und Heimatpflege beim Bezirk Oberpfalz erinnert sich der leidenschaftliche Musikant und gebürtige Niederbayer eher nachdenklich: „Du bist da jetzt für eine Million Menschen zuständig!“ Als ihm das so nach und nach ins Bewusstsein gesickert sei, „war ich erstmal richtig erschrocken“. Das war irgendwann nach 1988, da habe er noch wenig von der Oberpfalz gekannt. Heute „ist es seine neue Oberpfalz“, betonte Löffler und Wax bestätigt, dass er sich die „Oberpfalz hart erarbeitet“ habe und heute den Landstrich und die Menschen liebe.