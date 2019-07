Brände Großbrand auf Bauernhof: 150 Rinder gerettet Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Mittelfranken sind alle rund 150 Rinder gerettet werden.

Mail an die Redaktion Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Windsbach.Es sei kein Tier zu Tode gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer sei am späten Sonntagabend in einer Maschinenhalle in Windsbach (Landkreis Ansbach) aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Es weitete sich auf eine Scheune und weitere angrenzende Hallen aus. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 500 000 Euro. Die sieben Bewohner des Hofes wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auch auf einen Rinderstall übergriff. Die rund 150 Tiere konnten im Stall bleiben, sie wurden ausreichend mit Frischluft versorgt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr führte auch am Montag noch Nachlöscharbeiten durch.