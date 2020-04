Anzeige

Kriminalität Großbrand in Waldkraiburg: Polizei gründet Sonderkommission Nach dem Großbrand in der Innenstadt von Waldkraiburg bei Mühldorf am Inn hat die Kriminalpolizei eine Sonderkommission (Soko) gebildet.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/illustration

Waldkraiburg.Die 25 Beamten ermitteln laut Mitteilung vom Mittwoch unter der Leitung der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München. Demnach geht es um vorsätzliche schwere Brandstiftung. Hinweise auf ein Motiv lägen noch nicht vor.

Die Soko ermittle auch zu zwei weiteren Taten in Waldkraiburg Mitte April. Dabei seien bei zwei Geschäften türkischstämmiger Inhaber die Fensterscheiben eingeworfen worden. Bei dem Feuer am Montagmorgen waren sechs Menschen verletzt worden. Es entstand Millionenschaden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben in Waldkraiburg nun verstärkt mit Streifenwagen im Einsatz.