SEK-Einsatz Große Aufregung um erlaubnisfreie Softairwaffe in München

Eine erlaubnisfreie Softairwaffe hat am Freitag einen großen Polizeieinsatz unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in der Münchner Innenstadt ausgelöst. Wie die Beamten nach dem Einsatz berichteten, hatte es am Nachmittag einen Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 58 Jahre alten Mann gegeben - der jüngere Mann soll dabei einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ aus einem Fenster gehalten haben.

dpa