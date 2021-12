Anzeige

Pandemie Große Corona-Demonstration in Straubing 600 Impfgegner gingen am Montag im Herzen der niederbayerischen Stadt auf die Straße. Angemeldet war die Demo nicht.

Die Polizei sicherte die Demonstration ab. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Straubing.Wie die PI Straubing am Montag mitteilt, fand am Abend in der niederbayerischen Stadt eine Demonstration von 600 Impfgegnern statt. Gegen 18 Uhr hätten sich diese am Theresienplatz vor dem historischen Rathaus eingefunden, sich anschließend in Bewegung gesetzt und einmal den Stadtplatz umrundet. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen, so die Beamten weiter.

Die Demonstranten seien anschließend weiter durch die Stadt gezogen, bevor sich die friedliche Versammlung gegen 19:30 aufgelöst habe, schreibt die PI Straubing in ihrer Pressemitteilung.