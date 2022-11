Waffenfund Große Durchsuchungsaktion im rechten Milieu

Bei einer länderübergreifenden Durchsuchungsaktion im rechtsextremistischen Milieu haben Ermittler NS-Devotionalien, diverse erlaubnisfreie Waffen und elektronische Datenträger sichergestellt. Wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten, durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen insgesamt sieben Objekte in Stuttgart, Mannheim, im Enzkreis und im Kreis Ludwigsburg sowie ein Objekt in Bayern.

dpa