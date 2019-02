Gesellschaft Große Ehre für fünf Ostbayern Die Landtagspräsidentin zeichnet 39 besondere Persönlichkeiten aus – unter ihnen die Landtagskorrespondentin der MZ.

Merken

Mail an die Redaktion Ursula Geiger wird von Ilse Aigner geehrt. Foto: Rolf Poss

München.Große Preisverleihung im Bayerischen Landtag: In ihrem neuen Amt als Landtagspräsidentin überreichte Ilse Aigner die Bayerische Verfassungsmedaille am Freitag zum ersten Mal. Zu den prominenten Preisträgern zählten Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) oder Comedian Christian Springer.

Es sei eine große Freude und Ehre, sagte Aigner und betonte: „Alle Medaillenträger zeigen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, der Bayerischen Verfassung Leben einzuhauchen. Ich weiß, dass jeder von Ihnen Großartiges geleistet hat.“ Die Medaille wurde heuer 39 Mal – 3 Mal in Gold und 36 Mal in Silber – verliehen.

Christine Schröpf – unermüdlich

Zu den Geehrten aus Ostbayern zählte auch MZ-Landtagskorrespondentin Christine Schröpf. Nach dem Volontariat und dem Studium der Journalistik an der LMU München arbeitete Schröpf zunächst als Lokalredakteurin der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg, wechselte dort später ins Bayern-Ressort und ist inzwischen Leitende Redakteurin für Landespolitik sowie für Ausbildung. Sie stehe durch das von ihr gelebte Berufsverständnis für Journalismus im besten Sinne. „Unermüdlich unterwegs ist es ihr ein großes Anliegen, ihre Berichterstattung auf persönlichem Erleben und direkten Kontakten fußen lassen zu können. Als Landtagskorrespondentin ist ihr dabei insbesondere die Präsenz im Maximilianeum wichtig, obwohl ihre Zeitung kein Korrespondentenbüro mehr unterhält“, heißt es in der Laudatio. Darüber hinaus engagiert sich Schröpf für den journalistischen Nachwuchs. Als langjährige Beauftragte für die Volontäre der Mittelbayerischen Zeitung sei es ihr ein Herzensanliegen, junge Journalisten insbesondere an die Themen der Landespolitik heranzuführen und den Wert gründlicher Recherche in Zeiten eines oft schnelllebigen Journalismus weiterzugeben. Ehrenamtlich engagiert sich Christine Schröpf darüber hinaus für den Verein Bayerische Landtagspresse sowie für den PresseClub Regensburg.

Frühere Preisträger Bayerische Verfassungsmedaille: Mit der Medaille würdigt der Landtagspräsident seit 1961 Personen, die sich „in hervorragender oder besonderer Weise um die Verfassung des Freistaates verdient gemacht haben“.

Frühere Preisträger: Unter anderem wurden der ehemalige Fußballprofi Philipp Lahm, Schauspielerin Maria Furtwängler und Ministerpräsident Markus Söder geehrt.

Mehrere Oberpfälzer geehrt

Ebenfalls mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber wurde Dr. Karl Vetter aus Cham ausgezeichnet. Der Humanmediziner bringt sich kommunalpolitisch seit mehr als 20 Jahren ein – zunächst als Kreisrat für die Freien Wähler im Kreistag des Landkreises Cham, später auch im Stadtrat der Stadt Cham. Von 2008 bis 2018 war er darüber hinaus Mitglied des Landtags und aufgrund seines beruflichen Hintergrunds insbesondere mit gesundheitspolitischen Themenstellungen befasst. Von 2013 bis 2016 war Vetter stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler.

Die Regensburgerin Ursula Geier wurde ebenfalls geehrt. Selbst Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom, engagiert sich Geier seit 2005 ehrenamtlich in der Lebenshilfe Regensburg. Im Jahr 2012 übernahm sie das Amt der Vorsitzenden und arbeitet seitdem mit ihrem Team unermüdlich am Ausbau der Angebote der Einrichtung.

Zu den Oberpfälzer Preisträgern zählte auch Petra Dettenhöfer aus Kirchenthumbach. Die Kommunal- und Landespolitikerin bringe sich neben ihrem politischen Wirken auch in zahlreichen Vereinen und Verbänden ein, unter anderem in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, im Oberpfälzer Waldverein, der Paneuropa Union, im Sozialverband VdK sowie im Kolping-Bildungswerk Regensburg.

Im Einsatz für die Menschen

Martin Neumeyer aus Abensberg erhielt die Auszeichnung ebenfalls für sein politisches und soziales Engagement. Von 2008 an war er für fast zehn Jahre Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte Neumeyer über die Fraktionsgrenzen hinweg viel Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Seit 2016 ist er nun Landrat des Landkreises Kelheim. Auch im ehrenamtlichen Bereich engagiere sich Neumeyer in vielfältiger Weise: In seiner Heimat Abensberg mache er sich unter anderem als Vorsitzender des Abensberger Krippenvereins, als Organisator verschiedener Bürgerfeste sowie als Kulturreferent und Integrationsbeauftragter mit großem Einsatz für die Menschen in Bayern stark.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.