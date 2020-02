Gesellschaft Große Ehre für fünf Ostbayern Drei Politiker, ein Kabarettist und eine Unternehmerin aus Regensburg erhalten die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber.

Von Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion „Das hätten Sie nicht gedacht, dass Sie von mir mal einen Orden bekommen“, scherzt Landtagspräsidentin Ilse Aigner, als sie Hans Schuierer, dem ehemaligen Landrat aus Schwandorf, die Bayerische Verfassungsmedaille überreichte. Foto: Katia Meyer-Tien

München.Strahlend sitzt Ursula Brandlmeier am Freitag in der ersten Reihe des Senatssaals im Münchner Maximilianeum, um sie herum leuchten die Blitzlichter der Fotografen, Kameraleute filmen. Auf einem Tisch neben ihr liegen Medaillen bereit, es sind die am seltensten verliehenen bayerischen Orden: die bayerische Verfassungsmedaille. Eine davon soll sie gleich bekommen: „Ich hätte nie damit gerechnet“, sagt sie. Die Kommunalpolitikerin aus Neustadt an der Donau wird ausgezeichnet für ihr soziales Engagement, seit Jahrzehnten setzt sie sich ein für Familien und Senioren, Geflüchtete, für alle, die Hilfe brauchen.

Sie ist eine von denen, die immer ein wenig mehr machen, als von ihnen erwartet wird. Die sich einbringen, ganz im Sinne der Werte der Bayerischen Verfassung. Ebenso wie die anderen 42 Preisträger, die in diesem Jahr ausgezeichnet werden, darunter auch vier weitere Persönlichkeiten aus Ostbayern.

Wie Alois Karl aus Neumarkt, der während seiner Amtszeit als Oberbürgermeister und weit darüber hinaus die Stadtentwicklung vorangetrieben hat – sei es die Altstadtsanierung, das Stadtbussystem oder die Organisation der Landesgartenschau im Jahr 2000.

„Medaille ist ein Ansporn“

Als Hans Schuierer, seinerzeit Vorkämpfer gegen die atomare Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, auf die Bühne kommt, scherzt Landtagspräsidentin Ilse Aigner: „Sie hätten bestimmt nie erwartet, von mir mal einen Orden zu bekommen.“ Die Auszeichnung, sagt der Schwandorfer Altlandrat, bekomme bei ihm einen Ehrenplatz im Nachtkästchen. Genugtuung empfinde er ob der Anerkennung seiner Arbeit – auch wenn sie ruhig etwas früher hätte kommen können, sagt der 89-Jährige augenzwinkernd.

Einen Ehrenplatz bekommt die Medaille auch bei der Regensburger Unternehmerin Caroline Frey. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr Bemühen um den Erhalt ihres Traditionsunternehmens, die feste Verbundenheit zu ihren Standorten und die zukunftsorientierte Ausrichtung ihres Unternehmens. Ein Ansporn sei die Medaille, sagt sie.

Die Verfassungsmedaille Die Auszeichnung: Die Verfassungsmedaille ist der am seltensten vergebene Orden des Freistaats.

Die Preisträger: Mit den neuen Ordensträgern haben den Angaben des Landtags zufolge seit 1961 insgesamt 359 Personen die Verfassungsmedaille in Gold erhalten, die Verfassungsmedaille in Silber wurde 1198-mal vergeben.

Nach der Verleihung steht Jürgen Kirner im Foyer. Seit er 1986 aus Hemau nach München kam, wiederbelebte und revolutionierte er die Tradition der bayerischen Volkssänger, wofür er nun ausgezeichnet wurde. Er ist neben weiteren prominenten Preisträgern wie Schauspielerin Iris Berben, Kabarettistin Luise Kinseher,Krimi-Autorin Rita Falk oder dem früheren Sprecher der Wiesn-Wirte, Toni Roiderer eines der Zentren des Blitzlichtsturmes. Und lächelt dennoch ganz gelassen: „Ich bin vor allem glücklich, dass ich das tun kann, was ich tue.“

Weitere interessante News und Artikel aus der Region finden Sie hier.