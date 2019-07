Auszeichnung Große Ehre für zwei Oberpfälzer Die Ordensschwester Annette Fecker und der Topmediziner Prof. Reinhard Andreesen erhalten den Bayerischen Verdienstorden.

Mail an die Redaktion Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeichnete Professor Dr. Reinhard Andreesen aus. Foto: Bayerische Staatskanzlei

Die Priorin des Klosters Strahlfeld, Annette Fecker, war ein von 58 ausgezeichneten Persönlichkeiten, die gestern geehrt wurden. Foto: Bayerische Staatskanzlei

München.Ministerpräsident Markus Söder hat gestern im Rahmen einer Feierstunde im Antiquarium der Münchner Residenz 58 Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verdienstorden aus gezeichnet. „Der Bayerische Verdienstorden ist eine ganz exklusive Auszeichnung. Nur 2000 lebende Personen dürfen ihn tragen. Mit ihm ehren wir das vielfältige Engagement von großartigen Menschen, die Bayern einzigartig machen“, sagte Söder.

„Sie alle sind Vorbilder und Stützen unserer Gesellschaft. Bayern sagt Danke!“, sagte der Ministerpräsident. Unter den 58 Preisträgern waren gestern auch zwei Oberpfälzer. Der Vorstand der Leukämiehilfe Ostbayern, der langjährige Leiter der Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) und Gründungsdirektor des RCI Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie Professor Dr. Reinhard Andreesen wurde für sein Engagement für die regionale Patientenversorgung und für die Entwicklung der immunmedizinischen Forschung, welches weit über die bayerischen Staatsgrenzen hinaus wirkt, geehrt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Priorin der Missionsdominikanerinnen aus dem Kloster Strahlfeld (bei Roding), Schwester Annette Fecker. Zu den prominenten Preisträgern zählten in diesem Jahr der ehemalige deutsche Skilangläufer Tobias Angerer, die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Lisa Fitz, die Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber, der Bundestorwarttrainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft Andreas Köpke, Prof. Dr. Harald Lesch, Professor am Lehrstuhl für Astronomie und Astrophysik der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Manager des FC Augsburg, Stefan Reuter, der Drehbuchautor und Regisseur Marcus H. Rosenmüller, Prof. Dr. Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München sowie die Schauspielerin Elke Sommer.

