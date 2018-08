Notfälle

Große Suche nach vermisster Schwimmerin

Im Badesee im oberfränkischen Trebgast (Landkreis Kulmbach) wird eine 22 Jahre alte Schwimmerin seit Mittwochmittag vermisst. Nach der Studentin aus Bayreuth wurde mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gesucht. Die junge Frau hatte mit zwei Freundinnen den See aufgesucht und war in einem Schwimmanzug ins Wasser gegangen, wie das Polizeipräsidium in Bayreuth berichtete. Seit 13.30 Uhr fehle von der jungen Frau jede Spur, hieß es.