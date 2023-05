Tatverdächtiger festgenommen Großeinsatz: 28-Jähriger greift Mann in Nürnberg mit spitzem Gegenstand an von Verena Roider

Mail an die Redaktion Die Ermittler haben einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: vifogra

Nürnberg, Stadt.Mit einem spitzen Gegenstand hat ein 28-jähriger Mann einen anderen Mann im Nürnberger Westen angegriffen. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig, konnte aber im Rahmen eines Großeinsatzes kurze Zeit später festgenommen werden.

Nach ersten Informationen der Polizei war es zu dem Vorfall gegen 10 Uhr in einer Wohnung in der Schweinauer Hauptstraße gekommen. Die Wohnung befindet sich in einem Komplex von Mehrfamilienhäusern, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage.







Nach ersten Erkenntnissen soll ein 28-jähriger Mann in einer dieser Wohnungen einen anderen Mann angegriffen und am Bein verletzt haben. Nähere Informationen zum Verletzten, der Tatwaffe oder den Hintergründen sind noch nicht bekannt, sagt der Polizeisprecher auf Nachfrage. Sanitäter konnten das Opfer vor Ort behandeln, sagte ein Polizeisprecher. Passanten hatten ihm zufolge am Morgen die Polizei alarmiert.

Polizei sperrte die Straßen rund herum großräumig ab

Der Tatverdächtige wurde zunächst in einer Wohnung vermutet. Spezialeinsatzkräfte stürmten am Dienstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Suche nach einem Verdächtigen. Die Polizei sperrte die Straßen rund herum großräumig ab.

Zunächst hieß es, der Verdächtige habe sich in einer Wohnung verbarrikadiert. Spezialeinsatzkräfte brachen diese auf, konnten den Mann dort jedoch nicht finden. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten durchsuchten daraufhin den Mehrfamilienhauskomplex. Schließlich konnte der 28-Jährige im Bereich des Wohnkomplexes festgenommen werden, bestätigt der Polizeisprecher gegen 11.45 Uhr auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. Die Ermittlungen laufen.

Es wird nachberichtet, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

− dpa