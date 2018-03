Notfälle Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Kartonfabrik

Forchheim.Bei einem Maschinenbrand in einer Kartonfabrik sind in der Nacht zu Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Die Schichtarbeiter erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Rund 140 Rettungskräfte waren vier Stunden lang im Einsatz, um eine Ausbreitung des Brands von einer Produktionsmaschine auf die Werkhalle zu verhindern. Das Feuer verursachte nach Angaben der Polizei einen Schaden in Höhe einer sechsstelligen Summe. Zur Ursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.