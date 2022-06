Zeitlarn Großeinsatz im Seniorenheim: Atembeschwerden durch Gase

Gase aus einem vermutlich defekten Kühlschrank haben in einem Oberpfälzer Seniorenheim ein Großaufgebot von Rettungskräften auf den Plan gerufen. Die austretenden Gase seien in der Einrichtung in Zeitlarn (Landkreis Regensburg) wahrscheinlich von dem Gerät im Erdgeschoss über zwei Stockwerke verteilt worden, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. 17 Senioren sowie 5 Angestellte hatten bei dem Vorfall am Montag über Atembeschwerden geklagt.

dpa