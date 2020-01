Brände Großeinsatz nach Brand auf Bauernhof Ein Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Mühldorf am Inn hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Jettenbach.Eine Lagerhalle des Betriebs in Jettenbach sei am frühen Freitagmorgen komplett niedergebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Es wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt etwa 500 000 Euro.