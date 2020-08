Anzeige

Kriminalität Großeinsatz: Lautsprecher klingt wie Maschinengewehr Weil er schussähnliche Geräusche von sich gegeben hat, hat ein kaputter Bühnenlautsprecher in Oberfranken einen Großeinsatz ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Polizeihubschrauber fliegt durch den Himmel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Forchheim.Anwohner hätten „Feuerstöße wie von einem Maschinengewehr“ gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da die vermeintlichen Schüsse nicht von Jägern oder einer Militärübung stammen konnten, rückten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber in Forchheim an. Anstelle eines Schützen fanden sie nur den kaputten Lautsprecher. Verantwortlich gewesen sei offenbar ein Kurzschluss, sagte die Polizei.