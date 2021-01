Anzeige

Wetter Großer Andrang an Ausflugszielen: Schneechaos bleibt aus Das große Schneechaos bleibt in Bayern trotz anhaltenden Schneefall aus. Es kam zu vereinzelten Zugausfällen und einem großen Andrang an winterlichen Ausflugszielen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

München.Zugausfälle und viele winterliche Spaziergänger - aber das große Schneechaos bleibt trotz anhaltendem Schneefall in Bayern aus. Besonders im Süd-Westen des Freistaates haben Schneefall und Straßenglätte für einige kleinere Unfälle und Verspätungen im Verkehr gesorgt. In Unterfranken musste die Polizei Spaziergänger nach Hause schicken, weil der Andrang zu groß war.

Der Zugverkehr musste besonders im Allgäu streckenweise unterbrochen werden. Aufgrund des andauernden Schneefalls kam es zu Weichenstörungen, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte.

Auch wer sich statt dem Zug für das Auto entschied, musste an diesem Wochenende mit wetterbedingten Verzögerungen rechnen. Im Süden und Westen Bayerns waren die Straßen teils verschneit und glatt. In der Nacht zum Sonntag sei die Verkehrslage laut Polizei aber größtenteils ruhig gewesen.

In Niederbayern, der Oberpfalz und in Oberfranken war im Vergleich zum Rest des Freistaates in der Nacht auf Sonntag wenig bis kein Schnee gefallen. Die Polizei in Niederbayern musste nach eigenen Angaben Dutzende Menschen nach Hause schicken, die sich nachts nicht an die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten hatten. Tagsüber hielten sich die Spaziergänger und Tagestouristen allerdings größtenteils an die Regelungen, so ein Sprecher der Polizei Niederbayern.

Nachdem die Polizei in Unterfranken schon am Samstag etwa 200 Autos von Tagestouristen zurückweisen musste, war der Andrang an regional beliebten Ausflugszielen auch am Sonntag groß. Einem Sprecher der Polizei zufolge kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen, da der Andrang zu groß wurde. Zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sei es aber nicht gekommen.