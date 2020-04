Anzeige

Einzelhandel Großer Andrang bei den Baumärkten In Bayern dürfen die ersten Geschäfte wieder öffnen. Wir haben uns am Morgen in der Region umgesehen.

Regensburg.Nach vier Wochen Zwangspause dürfen die Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkte ab Montag in Bayern wieder öffnen. In der MZ-Region wurde das Angebot sehr gut angenommen.

In Neumarkt war vor allem bei Obi einiges los. Um 8 Uhr öffnet der Markt regulär, davor bildete sich eine lange Schlange. Am Eingang wurden Masken verkauft, außerdem gab es immer wieder Einlassstopps. Mehr als 200 Menschen sollen laut Marktleiter nicht im Obi unterwegs sein, außerdem werde darauf geachtet, wie viel an den Kassen los sei. Die Menschen würden sich an die Anweisungen halten, am Morgen gab es keinen Ärger, heißt es. Der Markleiter habe sogar mit einem größeren Andrang gerechnet.

Keine freien Parkplätze

Im Regensburger Stadtnorden bei Gartencenter Hauner waren am Morgen alle Parkplätze besetzt, die Leute suchten verzweifelt nach Parkplätzen. Vor dem Center desinfizierte ein Mitarbeiter Einkaufswagen. Eine Kundin aus Grünthal sagt, sie sei mit gemischten Gefühlen hingefahren. Mit Schal ins Gesicht gezogen wird sie heute ihre Einkäufe erledigen. Sie ist nicht die Einzige: Viele Kunden halten sich an das Maskengebot. Im Geschäft soll der Abstand laut einer Kundin eingehalten werden.

Der große Ansturm auf die Baumärkte ist zumindest bei Toom in Regensburg Königswiesen ausgeblieben. Am Montagmorgen nach der Öffnung waren nach Angaben von Security-Mitarbeitern nicht mehr Kunden im Markt als davor. Auch hier herrschen strikte Sicherheitsbestimmungen. Maximal 150 Personen dürfen gleichzeitig in den Baumarkt. Die Einkaufwagen sind auf diese Zahl reduziert. Nur wer einen Wagen hat, darf auch in das Geschäft. Zudem tragen die Meisten, die hier einkaufen, mittlerweile eine Maske. Vor dem Baumarkt gibt es, falls es doch noch zu einem Antrum kommt, einen abgesperrten Bereich, in dem die Menschen in Abständen von zwei Metern warten können.

Markt stellt Desinfektionsmittel

Bei Bellandris Haubensack in Regensburg kauften zwischen 9 und 11 Uhr rund 200 Kunden ein, sagten Mitarbeiter der Securityfirma der Mittelbayerischen. Für Kunden steht Desinfektionsgel zur Verfügung, Schutzmasken sind erwünscht, allerdings keine Pflicht. Die Kunden würden sich an die geltenden Regeln halten, es ginge gesittet zu, so das Sicherheitspersonal.