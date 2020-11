Anzeige

Feuerwehr Großer Schaden bei Brand von Lagerhalle Bei dem Brand einer Lagerhalle in Garching bei München ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Garching.Ein 59-Jähriger, der in der Halle mit Arbeiten beschäftigt war, hatte das Feuer nach Polizeiangaben von Sonntag entdeckt. Die Halle, in der Kfz-Zubehör lagerte, brannte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand am Samstag kam, war zunächst unklar.