Brauchtum Großer Umzug mit rund 10 000 Narren in Bad Canstatt Die Zünfte der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte treffen sich alle vier Jahre zu ihrem Verbandstreffen. Dieses Mal ist Bad Cannstatt der Ausrichtungsort - der sich in ein „Epizentrum“ der Fastnacht verwandeln soll.

Stuttgart.„Narri Narro“ heißt es am heutigen Sonntag in Bad Cannstatt: Rund 10 000 Mäschgerle und Musikanten werden zum Fastnachtsumzug in dem Stuttgarter Stadtbezirk erwartet. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt des 24. Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), das seit Freitag läuft. 68 Mitgliedszünfte der Vereinigung und sieben Partner-Zünfte aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz seien dabei, sagte ein Sprecher des Kübelesmarkt, der das Verbandstreffen diese Mal ausrichtet. Bad Canstatt werde am Wochenende in das „Epizentrum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht“ verwandelt.

Dem Treffen vorausgegangen seien knapp drei Jahre Vorbereitungszeit, 13 Ausschüsse, viele Sitzungen und unzählige Arbeitsstunden. Die Narrentreffen der VSAN finden nur alle vier Jahre statt.