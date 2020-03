Kriminalität Großvater wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht Vor dem Landgericht München II beginnt heute ein Prozess um hundertfachen Kindesmissbrauch.

Merken

Mail an die Redaktion Eine modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/dpa/Illustration

München.Ein 56 Jahre alter Mann aus Seefeld steht vor Gericht, weil er sich über Jahre an seinen Stief-Enkeln und deren Freunden vergangen haben soll. Zu den mehr als 700 Taten, die einen Zeitraum von 15 Jahren umfassen, soll es im Haus des Angeklagten gekommen sein - aber auch im Wald und in einer Kirche. Der Mann ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung angeklagt. Er sitzt seit August 2018 in Untersuchungshaft.