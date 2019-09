Förderung Gründer-Boom in der Oberpfalz Die Start-Up-Initiative des Wirtschaftsministeriums war erfolgreich. Sie wird bis 2023 gefördert – mit 1,25 Millionen Euro.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Immer im Austausch: Gründer, Unternehmer und DGO-Organisatoren im Gespräch vor der Tech-Base Foto: Pfeifer

Regensburg.Klar, im Olymp der Software-Start-ups thronen nach wie vor das Silicon Valley und chinesische Pendants. Und ja, Deutschland, das Land der Denker und Erfinder, hängt bei der Digitalisierung in vielen Aspekten hinterher. Doch es gibt sie, die jungen Pioniere und Programmierer mit großen Ideen. Was fehlt, ist oft das Know-how, aus einer Idee ein Unternehmen zu formen.

In Ostbayern kümmert sich seit 2017 die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz DGO um diesen „Unternehmer-Nachwuchs“. Die zweieinhalbjährige Testphase hat das Projekt des bayerischen Wirtschaftsministeriums mit Bravour bestanden. Nun wird die staatliche Förderung bis 2023 weitergeführt, mit insgesamt 1,25 Millionen Euro.

Geld für Regensburg und die restliche Oberpfalz

Dieses Geld fließt in Infrastruktur, Netzwerk-Veranstaltungen, Start-up-Coaching Weiterbildung und vieles mehr. Noch wichtiger: Es fließt nach Regensburg genauso wie in die restliche Oberpfalz, nach Amberg wie auch Weiden. „Lieber gemeinsam gewinnen als allein verlieren“, fasst Wolfgang Weber, der Verantwortliche für die nördliche Oberpfalz, die Idee dahinter zusammen.

Dort, in Amberg und Weiden, mietete die Initiative Gründungsflächen von jeweils rund 160 Quadratmetern an. Dort können Gründer in direkter OTH-Nähe ein Büro beziehen. Ein „kreatives Milieu“ soll geschaffen werden, fährt Weber fort.

Das Regensburger Pendant zu diesen kreativen Milieus ist der gläserne Monolith der Tech-Base auf dem Galgenberg. Dort, in der „Gründerwerkstatt“ arbeitet Matthias Coufal. Der 28-Jährige ist der Kopf hinter einer von über 100 Projekten, die die DGO betreut. Das Zustandekommen seines aktuellen Projekts, einer digitalen Plattform für Landwirte, ist der Initiative zu verdanken.

„Ich hatte eine Idee, die habe ich lange mit mir herumgetragen“, erzählt Coufal. Doch er ist kein Programmierer und hatte keine Chance, sie umzusetzen. Vor einem Jahr besuchte er deshalb die „Hackaburg“, quasi eine Art Marathon für Software-Entwickler, den die DGO ins Leben rief.

Dort fand er direkt drei fähige Entwickler und startete am selben Wochenende mit der Programmierung. Von der DGO erhielt er im Anschluss ein Coaching für den Aufbau eines Geschäftsmodells. Und schon im November diesen Jahres will er das Projekt, bei dem Bauern tausende Kilometer Fahrstrecke und viele Stunden Arbeitszeit sparen können, bei einer weltweit führenden Messe vorstellen.

Viele Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten wie die von Matthias Coufal gibt es viele. In Regensburg und im Rest der Oberpfalz. 30 Projekte betreute die DGO in Amberg/Weiden während den zweieinhalb Jahren. Sieben Gründungen entstanden schon.

Das sehen auch Privatunternehmen mit Freude. Geplant war in der ursprünglichen Zielsetzung 2017 eine Zusammenarbeit mit 50 Wirtschaftspartnern. Diese Zahl hat die Initiative verdoppeln können. Kleine Unternehmen bis hin zu Weltmarktführern wie Continental, EMZ und BHS arbeiten mit der Initiative zusammen.

Und sie zahlen ordentlich mit. 556 000 Euro kamen durch die Querfinanzierung bereits in die Kassen der DGO. Also sogar etwas mehr als die bisher ausgeschüttete staatliche Fördersumme.

Man sei bereits in Verhandlungen für Vertragsverlängerungen und Abschlüsse neuer Verträge, erklärt Veronika Fetzer, Leiterin des DGO-Projekts. Bis 2023, wenn dann endgültig die staatliche Förderung auslaufen soll, soll sich die Initiative selbst tragen. „Wir wollen auf keinen Fall, dass die Aktivitäten nach 2023 aufhören,“ betont Fetzer. Schließlich gebe es noch viele weitere schlaue Köpfe wie Matthias Coufal, die sich aber den Schritt in die freie Wirtschaft allein noch nicht trauen.

