Museen

Gründungsdirektor des NS-Dokuzentrums geht in den Ruhestand

Jahrzehnte gab es in München keinen festen Ort der Erinnerung an die Schrecken des nationalsozialistischen Regimes - bis 2015 nach jahrelangem Ringen das NS-Dokumentationszentrum eröffnet wurde. Unter Leitung des Gründungsdirektors Winfried Nerdinger informiert das Haus seitdem am Standort der ehemaligen Parteizentrale der NSDAP über diese dunkle Zeit. Nun geht der 73-Jährige in wenigen Tagen in den Ruhestand. Am 1. Mai wird die Historikerin Mirjam Zadoff seine Nachfolge antreten.