Bildung

Grüne fordern mehr Lehrer für Bayerns Schulen

Wegen stetig steigender Schülerzahlen in Bayern soll Kultusminister Bernd Sibler (CSU) nach Ansicht der Grünen im Landtag die Zahl der Lehrer deutlich erhöhen. „Das neue Schuljahr 2018/19 wartet nicht auf neue Minister“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Gehring, am Freitag in München. Am wichtigsten sei es, Unterrichtsausfälle zu vermeiden und dafür zu sorgen, „dass nicht bei der ersten Grippewelle die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden müssen“. Konkret forderte er daher eine Aufstockung der sogenannten mobilen Reserve für erkrankte Lehrer und eine neue Reserve für Lehrerinnen, die wegen Schwangerschaften nicht mehr unterrichten könnten.