Anzeige

Schulen Grüne fordern normalen Schulbetrieb ab 1. Juli Die Landtags-Grünen fordern die Rückkehr zum normalen Unterricht an den Grundschulen bereits ab 1.

Merken

Mail an die Redaktion Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) spricht bei einer Plenarsitzung im Landtag. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

München.Juli - und zwar unter Aufhebung der 1,5-Meter-Abstandsregel in den Klassenzimmern. „Es wäre absurd, Familienfeiern in geschlossenen Räumen bis 50 Personen zuzulassen, das Hochfest der Schulfamilie - den gemeinsamen Präsenzunterricht - aber nicht“, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Mittwoch nach einer Fraktionssitzung im Landtag in München. Die Rückkehr zu einem Regelbetrieb an den Grundschulen sei unabdingbar. Derzeit findet der Schulunterricht überall nur in kleineren Gruppen statt, und zwar je nach Schule im tage- oder wochenweisen Wechsel.

Die schulpolitische Sprecherin Anna Toman erklärte, die Entscheidung über Schulöffnungen wolle man den Schulen und Schulämtern vor Ort in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern überlassen. „Es ist wichtig, ein solches Verfahren bayernweit schnell zu etablieren, um bei möglichen künftigen Corona-Ausbrüchen regional reagieren zu können und neuerliche bayernweite Schulschließungen zu vermeiden“, betonte sie. Co-Fraktionschefin Katharina Schulze nannte die Forderung ihrer Fraktion einen wichtigen Schritt, unter anderem, „um die fortdauernde Benachteiligung der Familien in der Coronakrise endlich zu beenden“.

Die Landtags-Grünen begründen ihre Forderung damit, dass zunehmend auch wissenschaftliche Studien zum Ergebnis kämen, „dass kleine Kinder scheinbar weniger gefährdet durch das Coronavirus sind und den Erreger auch nicht mehr, sondern eher weniger verbreiten“.

Konkret schlägt Toman vor: „Das Infektionsrisiko lässt sich eingrenzen und eine mögliche Infektion leicht nachverfolgen, wenn Klassenverbände in den Schulen sowohl im Unterricht als auch in den Pausen unter sich bleiben.“