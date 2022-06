Gesundheit Grüne in Bayern fordern Ende der Massentierhaltung

Die Grünen in Bayern fordern ein Ende der Massentierhaltung. „Wir müssen von unseren hohen Tierzahlen in Bayern runter und wir müssen besseres Fleisch erzeugen“, sagte deren Sprecher für Tierwohl, Paul Knoblach, in der Sendung „RadioWelt“ des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2) am Mittwoch. Dies solle durch staatliche Hilfen an die Bauern ermöglicht werden.

dpa