Innere Sicherheit

Grüne klagen gegen Gesetz gegen terroristische Gefährder

Das auch unter Juristen umstrittene Gesetz zur schärferen Überwachung von Extremisten und Gefährdern wird zum Fall für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Die Landtags-Grünen kündigten am Mittwoch in München eine entsprechende Klage an.