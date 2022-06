Anzeige

Masken-Affäre Grüne misstrauen den „Sauter-Masken“ 220 000 Masken aus dem Lomotex-Deal wurden 2020 angeliefert. Oberpfälzer Grünen-Politiker bemängeln Preis und Qualität.

Von Christine Schröpf

Regensburg.220 000 Masken aus einem umstrittenen Corona-Deal, in den der frühere CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter und der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein verstrickt sind, landeten am 22. Dezember 2020 in der Oberpfalz. Davon alleine 61 500 in Stadt und Landkreis Regensburg. Die Landkreise Schwandorf (36 500) und Amberg-Sulzbach (31 000) zählten ebenfalls zu den großen Abnehmern. Die Affäre um Lieferungen der hessischen Firma Lomotex an den Freistaat gehört zu den Punkten, die gerade in einem Untersuchungsausschuss des Landtags durchleuchtet werden.

#### ##### ## ##### ##########, #### ######, ### ##### ### ############### ## ### ######## #### ### ######### ###, ## ### ######### ######## #### #######. #### #####, ### #### #### ##### #########. ########### #### ### ############# ###### ######## ### ##### ## #################### ##########. ###### ###### #### ### ###### #####-######. „### ###################### ##### #### ## ### ####### ##### #### ######## ###### ######.“ ######: ### ##### ### ## ##### ######### ##### #### ######## ######.

### ###################### ##### ## ####### ### ######### ###### ######. ## ######## #### #### ############ ###### ## ###### ##########. ### ##### ### ######## ################# #######. ### ######## ###### ### ###### ##### ####### ########. ### #### ##### ###### ###### ### #######-#### ### ########## ####### ### ######## ######## ######## ######. ### „#####“ ####### #### ### ### ################: ### ### ###### ##### ## ########### – ### ##### ################## ### #,# #########. ### ########### ######## #### ##### „######## ### ########## ######## ########“, ############## ######## #### ##### #### ### ###### ############## #######. ## ##### ##### ############ ###, „#### ########### ###### ## ### ######### ####### ####“.

### ###### ## ### ######## ### ###### ### ######## ############# ########### ######. ######### ### ######## ###### #### ###### ### ########## #######-#### ########, ### ### ##### ##### ##########, ### ############ ### ### ###################### ######## #####. ### ########## #### ### ######## ## ### ######## ####### ## ## ### ######, ### ######### ############# ## ###. ### ###### ######-######### ######### ##, ## ### ############ ##############. #### ##### ### ########## ##### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### „#### ##### #########“, #### ######.